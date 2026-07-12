“Giornata del Tappo”, raccolti due quintali in 24 ore. Il ricavato alla Misericordia

I piacentini hanno risposto “presente” come non accadeva da tempo raddoppiando le donazioni dell'anno scorso. Successo oltre le più rosee aspettative per la “Giornata del Tappo”, iniziativa promossa dalla Misericordia di Piacenza in collaborazione con Bulla Sport e Braghieri Plastic. Per tutta la giornata della Fiera di Sant'Antonino il gazebo della Misericordia ha allestito un punto di raccolta dove i piacentini hanno potuto consegnare i tappi di plastica usati, con Bulla Sport che ha fatto lo stesso al suo negozio in largo Battisti. In sole 24 ore sono stati raccolti oltre due quintali di tappi, segno della grande sensibilità da parte della cittadinanza. Il materiale raccolto verrà infatti consegnato come ogni anno alla Braghieri Plastica che lo trasformerà in prodotto di riciclo e, grazie al ricavato, la Misericordia acquisterà materiale medico, carrozzine e strumenti didattici per le scuole da donare in beneficenza a cittadini bisognosi, enti e associazioni di volontariato.