Giornata Dimore Storiche, porte aperte in tre palazzi di città e provincia

Palazzo Anguissola e Palazzo Malvicini Fontana di Vicobarone, Fogliani a Piacenza, e Villa Peirano ad Albarola di Vigolzone: sono queste le tre Dimore Storiche che aprono gratuitamente le porte al pubblico in occasione della Giornata Nazionale in programma domenica 25 maggio per un appuntamento ricco di storia, arte e cultura.

“La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è un’iniziativa sempre più radicata, che celebra luoghi di straordinaria bellezza e valore storico artistico, spesso poco conosciuti al grande pubblico perché non abitualmente accessibili. È una manifestazione di cui andiamo particolarmente fieri, non solo per il numero crescente di visitatori che richiama nella nostra regione, ma anche per la sua capacità di testimoniare, davanti alla società e alle istituzioni, l’importante impatto economico e sociale che i beni culturali privati possono generare sul territorio” afferma Beatrice Fontaine, presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Emilia Romagna “Mi riferisco, in particolare, alla capacità di valorizzare tradizioni, conoscenza e competenze locali, custodendo la nostra memoria storica e trasformandola in una risorsa attiva per costruire un futuro sostenibile, in cui il capitale umano rappresenti un elemento strategico e determinante per lo sviluppo del territorio” dice Fontaine.

Considerando che l’11% delle Dimore Storiche si trova in piccoli comuni con meno di 2.000 abitanti, il 17% in quelli con meno di 5.000 e ben il 54% in centri abitati con meno di 20.000 residenti, “emerge con chiarezza il ruolo fondamentale che queste realtà svolgono nel contrastare lo spopolamento delle aree interne e dei borghi storici, contribuendo a mantenere vivi territori spesso percepiti come periferici e lontani dai grandi centri urbani. Un presidio che, al tempo stesso, favorisce la diversificazione dei flussi turistici e contribuisce a contrastare il fenomeno dell’overtourism", sottolinea Fontaine.

"L’incessante impegno dei proprietari nella custodia e valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta un contributo essenziale, non solo per il presente, ma anche per il futuro della nostra regione, sempre più chiamata a confrontarsi con le differenze territoriali” dichiara la presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Emilia Romagna. “È anche per questo che auspichiamo il proseguimento di un dialogo attivo con le Istituzioni, come già avvenuto positivamente nell’ultimo periodo, per definire insieme nuove strategie orientate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale”.

La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche è organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (FIDAM), Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep) e l’Associazione Nazionale Case della Memoria.

L’iniziativa gode del patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero della Cultura e anche della Regione Emilia-Romagna. Media partner dell’evento saranno la TGR e RAI Pubblica Utilità. L’evento è realizzato con il contributo di Poste Italiane S.p.A.

È obbligatorio prenotare la propria visita per recarsi alla dimora prescelta.

LA STORIA E LE CURIOSITÀ DELLE DIMORE STORICHE DEL TERRITORIO DI PIACENZA APERTE AL PUBBLICO

A Palazzo Anguissola, situato nel centro di Piacenza ed edificato nel 1777 sul progetto del celebre architetto Cosimo Morelli, che lavorò per diverso tempo sotto Papa Pio VI Braschi a Roma, sono previste diverse visite guidate dalle ore 10 alle 13. Sarà possibile visitare il cortile, caratterizzato da elementi del periodo tardo barocco emiliano, lo scalone e lo splendido salone affrescato, dove sono inserite le strutture architettoniche e bassorilievi assegnabili a Giovan Battista Ercole.

Sempre a Piacenza, sarà possibile visitare Palazzo Malvicini Fontana di Vicobarone, Fogliani, edificio del XV secolo e che ha visto diversi interventi architettonici voluti dalla famiglia Malvicini Fontana, marchesi di Vicobarone. Successivamente passato alla famiglia Sforza Fogliani d'Aragona, è al momento di proprietà privata. Per l’occasione sarà possibile visitare il Salone d'onore, a doppia altezza, caratterizzato da decorazioni in stucco e quadri dedicati ai Fasti della famiglia Malvicini Fontana realizzati da Giovan Battista Draghi. Sono in programma due visite gratuite e guidate alle ore 15.30 e 16.30.

Realizzata verso la fine del 1600 dai padri Gesuiti del piacentino Collegio di San Pietro, Villa Peirano prende il nome dall’omonima famiglia genovese che ha acquistato la villa nel 1840 e che ne detiene ancora oggi la proprietà. Nel corso delle visite gratuite guidate in programma alle ore 10.30 sarà possibile visitare il giardino esterno, alcuni ambienti del piano terra, la cappella privata e le cantine nelle quali ancora oggi viene prodotto il vino dalla famiglia. Merita grande interesse la cantinetta del Vin Santo, in cui sono raccolte rarità enologiche del 1800, nonché le barriques per l'affinamento delle grandi riserve.