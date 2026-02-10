Giorno del Ricordo, Palmisani: «Per troppo tempo il silenzio ha avvolto questa tragedia»
«Il passato non può essere cambiato, ma il presente e il futuro sono da scrivere - fa notare Patelli - non rassegniamoci all’idea che la violenza sia accettabile»
Elisabetta Paraboschi
|4 ore fa
Nel giardino del Ricordo nato per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata tante persone si sono ritrovate. L’occasione è quella offerta dal Giorno del Ricordo che anche quest’anno è stato celebrato a Piacenza con una cerimonia a cui sono intervenuti la prefetta Patrizia Palmisani, la sindaca Katia Tarasconi e la presidente della Provincia Monica Patelli, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, di alcune scuole e un numero folto di cittadini.
«Ricordare è un atto di giustizia e per troppo tempo il silenzio ha avvolto questa tragedia» fa presente la prefetta, mentre la prima cittadina sottolinea che «si può essere profughi e stranieri anche nel cuore della propria patria come accadde agli oltre 300 mila che dovettero lasciare il Paese d’origine dove erano nati e cresciuti».
«Il passato non può essere cambiato, ma il presente e il futuro sono da scrivere - fa notare Patelli - non rassegniamoci all’idea che la violenza sia accettabile».
Al termine della cerimonia, don Federico Tagliaferri ha ricordato che «il nostro impegno è che ciò che è accaduto di così atroce nella storia non si ripeta» e infine ecco le note del Silenzio suonate dal musicista della Banda Ponchielli.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Cittadella, appalto per il taglio degli alberi il gip nega l’archiviazione per due indagati
2.
Murelli a lo Specchio: «Concretezza e risultati al centro del mio lavoro parlamentare»
3.
Controlli in una macelleria etnica: pesce e carne sequestrati, attività sospesa
4.
Buca "killer" sullo svincolo autostradale, pneumatici squarciati per oltre 20 mezzi