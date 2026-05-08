Giovani e «Percorso 3R», per un uso consapevole della tecnologia

I dispositivi digitali che utilizziamo ogni giorno ci offrono opportunità straordinarie, ma richiedono anche responsabilità, è fondamentale condividere questo messaggio con i giovani. Questo il messaggio rivolto agli studenti protagonisti del progetto intitolato «Percorso 3R - Rispetto, Responsabilità, Relazioni» promosso dal Servizio Tutela minori e adulti vulnerabili e realizzato in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale scolastica della diocesi di Piacenza-Bobbio.

Il Laboratorio Aperto di Piacenza, nell’ex chiesa del Carmine, ha ospitato l'incontro conclusivo del percorso che ha coinvolto 155 alunni delle scuole superiori del territorio che hanno realizzato otto manifesti sul tema del revenge porn e dei comportamenti pericolosi in rete, elaborati che verranno esposti allo spazio Too Piacenza.