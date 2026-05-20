Giovani, impresa e creatività. A Piacenza è boom di iscrizioni all’Armani Tribute

Presentato nelle scorse settimane in Municipio, l’evento “ARMANI TRIBUTE". Business, Moda, Arte e Territorio: Riflessioni per giovani menti creative”, organizzato dall’associazione ArteViva ETS, sta suscitando grande interesse da parte di un pubblico giovanile, e non solo, registrando un boom di iscrizioni alla Masterclass sul business case Armani dell’esperto di marketing internazionale Frank Pagano.

Sabato 23 maggio a partire dalle 14:30, Pagano sarà tra i protagonisti del primo grande tributo allo stilista di origini piacentine che si propone di connettere la sua straordinaria vicenda personale e professionale con le nuove generazioni attraverso un approccio formativo e multidisciplinare che spazia dal marketing all'arte urbana, passando per la storia della moda e del territorio.

L’iniziativa è la prima tappa di un progetto più ampio promosso dall'associazione ArteViva ETS, vincitrice del bando del Comune di Piacenza UAU PC! - Urban Art Unites Piacenza, cofinanziato dal Fondo per il potenziamento di iniziative di sicurezza urbana (L.132/2028) del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e dei contributi previsti dal Bando Cultura 2026 della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

"Con l'evento di sabato 23, entra nel vivo il progetto che unisce creatività, formazione e promozione del talento seguendo il filo conduttore dell'omaggio di Piacenza a Giorgio Armani, che culminerà nei prossimi mesi con la grande opera di arte urbana, il murale di Koté, a lui dedicata. Un percorso che il Comune ha intrapreso in sinergia con ArteViva ETS e con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, per onorare la memoria del grande stilista anche attraverso l'esempio che lascia ai giovani", ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi.

“Il tributo alla figura di Giorgio Armani è un atto doveroso da parte della sua città di origine - sottolinea il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -, e un'operazione che la Fondazione sostiene convintamente, nell'ambito delle azioni di rete volte alla valorizzazione del territorio e ad alimentare l'offerta formativa rivolta ai giovani. Questo atto d'amore nei confronti del grande stilista sarà anche un'occasione di approfondimento di alto livello per chi è interessato a lavorare nei settori della creatività e dell'imprenditoria, che sarà guidato alla scoperta della sua storia professionale e del modello imprenditoriale unico che ha sviluppato”.

Il programma

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli, cui seguirà la masterclass esclusiva tenuta da Frank Pagano, co-autore del volume “Giorgio Armani". L'uomo, il marchio, l’azienda” edito da “Il Sole 24 Ore”. L’incontro, realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Confindustria Piacenza, analizzerà il "caso Armani" partendo da due domande fondamentali: che cosa è unico e che cosa è ripetibile. Passando in rassegna alcuni aspetti chiave – prodotto, pricing, distribuzione, marketing, equity e futuro – e attraverso un’analisi puntuale, con qualche curiosità "sorprendente" sull’uomo e sul business, Pagano racconterà la storia di un imprenditore e di un italiano iconico, rivelando come l'eredità dello stilista non sia un mito irraggiungibile, ma un modello concreto e, per molti versi, replicabile dalle nuove generazioni di creativi e imprenditori. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online a (ultimi posti disponibili). l pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli,cui seguirà la, co-autore del volumeedito da “Il Sole 24 Ore”. L’incontro, realizzato in collaborazione con il, analizzerà il "caso Armani" partendo da due domande fondamentali:Passando in rassegna alcuni aspetti chiave –– e attraverso un’analisi puntuale, con qualche curiosità "sorprendente" sull’uomo e sul business, Pagano racconterà la storia di un imprenditore e di un italiano iconico, rivelando come l'eredità dello stilista non sia un mito irraggiungibile, ma un modello concreto e, per molti versi, replicabile dalle nuove generazioni di creativi e imprenditori. questo link (ultimi posti disponibili).

Alle 16:30 seguirà il talk multidisciplinare dal titolo "Business, Moda, Arte e Territorio: Riflessioni per giovani menti creative", durante il quale si confronteranno Francesco Brianzi, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Piacenza, Frank Pagano, Elena Fava, docente presso l’Università Iuav di Venezia e l’Università di Parma, Greta Gatti, presidente del Gruppo Giovani Confindustria Piacenza e Kotè, pittore e urban artist; il dibattito sarà moderato da Debora Malaponti, co-founder di ArteViva ETS ed esperta di comunicazione.

A partire dalle 18:00, l’evento cambierà ritmo e ambientazione: gli studenti internazionali del gruppo informale Piacenza Student Society (PSS) cureranno un aperitivo con DJ Set. Con iI tema scelto "Velvet and Linen: 90s Armani style”, i ragazzi inviteranno tutti i partecipanti a rivivere l’estetica minimalista e sofisticata che ha reso Armani un’icona della moda nel mondo.

L’evento è a ingresso libero e gratuito.