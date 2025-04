Giovani talenti del Nicolini in concerto: la musica premiata dal Rotary

Martedì 29 aprile 2025, alle ore 19:30, il Salone dei Concerti del Conservatorio Nicolini (via Santa Franca 35, Piacenza) farà da cornice a un evento speciale: il Concerto dei Premiati. Una serata, con ingresso libero, pensata per celebrare il talento di quattro giovani musicisti – Francesco Lupo (percussioni), Valentino Caico (tromba), Sofia Maioli (clarinetto) e Alessia Califano (flauto) – vincitori delle borse di studio messe a disposizione dal Rotary Club Piacenza Farnese per l’anno accademico 2024-2025. Ad accompagnarli al pianoforte sarà Romina Vavassori. Attraverso un programma vario e coinvolgente, il pubblico potrà lasciarsi trasportare dalle atmosfere e dalle emozioni create da questi giovani interpreti, frutto di un percorso di studio, impegno e passione. Il Concerto dei Premiati è un appuntamento che rinnova il valore della musica come strumento di crescita e di dialogo, grazie anche al sostegno concreto del Rotary Club Piacenza Farnese a favore delle nuove generazioni.