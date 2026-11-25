Una carriera nella magistratura ad altissimi livelli, indagini su vicende giudiziarie di grande rilievo e una passione per l’arte coltivata nel tempo. È il percorso, professionale e umano, di Claudio Mazza al centro della nuova puntata de Lo specchio di Piacenza, con l’intervista di Nicoletta Bracchi.

Arrivato a Piacenza nel 1984 come sostituto procuratore della Repubblica, quello che doveva essere un passaggio professionale in attesa di tornare a Bologna si è trasformato in un legame profondo con la città, diventata la sua casa e il luogo in cui ha costruito affetti e amicizie.

La sua carriera è proseguita alla Corte d’Appello di Brescia, dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino alla presidenza della Corte d’Assise d’Appello. Un percorso segnato dal confronto con procedimenti giudiziari di particolare complessità e rilevanza nazionale: processi per gravi delitti, vicende di sangue, casi che hanno interrogato la coscienza collettiva e richiesto un delicato lavoro di ricostruzione delle responsabilità e di ricerca della verità.

Accanto all'impegno nella giustizia, due passioni che raccontano il suo rapporto con Piacenza: il tifo per il Piacenza Calcio, mai venuto meno, e la pittura, scoperta negli anni Novanta e diventata nel tempo una significativa esperienza artistica, con esposizioni in Italia e all’estero.

Un dialogo che va oltre la professione per raccontare il valore della giustizia, le responsabilità di chi è chiamato ad amministrarla e le passioni che danno forma a una vita.

La puntata va in onda stasera alle 21 su Telelibertà. Tutte le puntate sono disponibili on demand sul sito di Libertà.