Gragnano, salotto a cielo aperto con la Notte d'Estate

Per una sera, Gragnano ha cambiato volto. Sabato 7 giugno, via Roma - solitamente attraversata da traffico e clacson - si è trasformata in un salotto a cielo aperto, tra stand gastronomici, musica e luci. La decima edizione della Notte d'Estate, promossa dal Comune e dal comitato dei commercianti con il supporto di tante associazioni locali, ha richiamato un grande pubblico, regalando sei ore di festa e convivialità.

Dalle 18 a mezzanotte la strada principale del paese è stata chiusa al traffico nel tratto tra municipio e via Loggia, ospitando tavoli, bancarelle e negozi aperti fino a tardi. Un'occasione per vivere il centro in modo nuovo, come sottolinea la sindaca Patrizia Calza: "Questa edizione ha riscosso un ottimo successo, rendendo la strada non più uno spazio per auto e camion ma il salotto del paese. La scommessa è stata vinta".

Non solo cibo e shopping: la serata è stata animata da tre punti musicali con karaoke, dj set e musica live, spettacoli di giocoleria, majorettes, giochi in legno per bambini e un mercato artigianale. Molto apprezzata anche la mostra Il piccolo Maracanà, allestita al Nuovo Cinema Italia e dedicata al celebre torneo notturno, con le foto storiche di Prospero Cravedi e i ricordi raccolti da Giangiacomo Schiavi.