«I fuoristrada rispettano l'ambiente se guidati in modo sicuro»

Un mezzo sicuro e rispettoso dell’ambiente. È il fuoristrada, “amico” dell’uomo e pratico, a patto di saperlo usare alla perfezione. Il Club Gamma 4x4 è da sempre pronto a sfatare qualsiasi tipo di mito negativo che accompagna queste mastodontiche quattro ruote, anche con iniziative pratiche come i corsi per ottenere i brevetti di guida sicura. L’ultimo si è tenuto lo scorso fine settimana e ha visto ben tre giorni di lezioni tra teoria che si è svolta alla Casa delle Associazioni e in seguito sul terreno nei pressi del casello autostradale di Piacenza Sud.

Il corso, dedicato a neofiti ed esperti, puntava a illustrare le caratteristiche, le capacità ed i limiti del 4x4, oltre a spiegare le migliori tecniche di conduzione in sicurezza del veicolo fuoristrada sui vari tipi di terreni naturali. Tra i contenuti proposti la conoscenza del veicolo e delle sue caratteristiche, i principi di meccanica e la cinematica del fuoristrada, le tecniche base di guida sicura sugli ostacoli naturali e quelle di recupero del veicolo con tanto di prova pratica di superamento degli ostacoli e manovre di emergenza sotto la guida di istruttori della Scuola Federale FIF (Federazione Italiana Fuoristrada).

Uno di loro è Paolo Carvani, segretario del Club Gamma 4x4 e insegnante di «un corso di primo brevetto per allievi che in questo modo imparano a guidare il mezzo in condizioni di sicurezza sugli ostacoli tipici che si trovano quando si va in fuoristrada, si è passati dall’aula dove viene spiegato come deve essere affrontato ogni ostacolo dal punto di vista tecnico per poi mettere in pratica quanto appreso. «In tutto abbiamo avuto otto allievi, la maggior parte arrivano dalla provincia di Piacenza, alcuni da fuori e uno addirittura da Rimini». Non è stato facile per loro destreggiarsi tra buche, rami penzolanti degli alberi e terreno sdrucciolevole, ma alla fine ce l’hanno fatta portando avanti la tradizione del Gamma 4x4. «Siamo un gruppo di amici di Piacenza che condivide una passione da oltre dieci anni - ha proseguito Carvani - in tutto una cinquantina di soci che organizzano uscite, raduni ed eventi allo scopo di divertirsi e di stare insieme, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente».