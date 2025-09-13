“I Grant You Refuge”, sotto al Gotico le immagini di Gaza

Sono esposte sotto le arcate di Palazzo Gotico dalla serata di giovedì 11 settembre tre gigantografie parte del più ampio progetto collettivo itinerante “I Grant You Refuge”, frutto del lavoro di sei reporter palestinesi che hanno documentato, nei loro scatti, la drammatica situazione di Gaza. Le immagini, gentilmente concesse dal curatore, resteranno in mostra sino a domenica 14.

Un’iniziativa che nasce dalla richiesta unanime, accolta e condivisa dall’Amministrazione comunale, giunta da diverse realtà del territorio, associazioni e singoli cittadini: “Un coro che è diventato, da più parti, una sola voce, sollecitandoci a un segnale di sensibilizzazione proprio nei giorni in cui Piacenza, con il Festival del Pensare Contemporaneo, diventa luogo di riflessione e confronto sui grandi temi del nostro tempo. Il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e il perpetrarsi delle violenze in Cisgiordania sono un’evidenza agli occhi di tutti noi: una situazione che colpisce e interroga le coscienze di ciascuno e che non può lasciare indifferenti. In questi mesi, molteplici iniziative hanno animato anche la nostra città, in forme diverse ma esprimendo un’unica istanza in cui tutti possiamo riconoscerci: il rispetto delle dignità umana e il desiderio di pace in Palestina, così come in Ucraina e in ogni parte del mondo che sia ferita e segnata dalla guerra”.

Gli organizzatori lo definiscono “un piccolo gesto, che parla in nome della nostra città e di buona parte dell’umanità intera”. Un intento che il Comune di Piacenza ha fatto proprio, a maggior ragione “nei giorni in cui siamo tutti invitati, grazie al Festival, all’ascolto e al dialogo: anche queste immagini sapranno parlare a ciascuno di noi, al cuore di una comunità che crede nella pace”.