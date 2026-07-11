«I nostri volti nelle case  di migliaia  di piacentini»

C’è una frase che, più di tante altre, racconta lo spirito con cui nacque Telelibertà. La pronuncia Alberto Brenni, da quarant’anni uno dei volti simbolo dell’emittente: «All’inizio eravamo pochi e con mezzi scarsi. Però eravamo generosi, vagabondi, garibaldini». In queste parole c’è l’essenza di un’avventura iniziata cinquant’anni fa e che giovedì ha ricevuto un prestigioso riconoscimento a Roma, nell’ambito del Radio Tv Forum di Aeranti-Corallo.

Un premio che celebra mezzo secolo di televisione locale, ma soprattutto un legame profondo con il territorio e con i piacentini. Telelibertà non ha semplicemente portato la televisione nelle case della provincia. Ha fatto entrare nelle famiglie volti diventati amici, giornalisti e conduttori ai quali, come ricorda Ludovico Lalatta, «la gente chiedeva di poter dare del tu» quando li incontrava per strada.

Tra il 1976 e i primi anni Ottanta prende forma l’identità dell’emittente.