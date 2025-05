I primi 100 anni del Romagnosi, una mostra per raccontarli

Sono 100 anni di Romagnosi in via Cavour 45 e l’istituto tecnico commerciale piacentino ha pensato di celebrarli ripercorrendo la sua storia con una mostra di foto e documentazione - che inaugurerà venerdì 23 - e una serie di iniziative che celebrano quest’importante traguardo. «Questa mostra nasce in realtà da un evento mancato - hanno spiegato ieri mattina in conferenza stampa la preside Raffaella Fumi e l’ex vicepreside Marco Carini - Nel 2020 ricorreva l’anniversario dai 160 anni di Fondazione della scuola avvenuta nel 1860. Purtroppo, il Covid aveva fermato tutto ma quando siamo ritornati alla normalità ci siamo però ricordati di un altro evento altrettanto importante: nel 1924, in particolare nel mese di novembre, il Romagnosi si è trasferito in questa sede in via Cavour 45 dal luogo in cui si trovava precedentemente, la Passerini Landi, e non ne è più uscito».

Per essere precisi non fu solo il Romagnosi a entrare nell’edificio nel 1924: «Con noi - raccontano i responsabili - c’era il liceo scientifico, che era appena stato istituito nel 1923 e non disponeva di una sede propria. Questo edificio, costruito negli anni 10 del 900 e terminato appena dopo la Prima guerra mondiale, era destinato alla scuola “Normale”, quella in cui si formavano le maestre: rimase pochi anni. Il liceo scientifico poi nel 1947 trovò la sua nuova collocazione nella palazzina ex Gil di via Genova. Altre scuole hanno coabitato con il Romagnosi nel corso del tempo: in questi 100 anni l’edificio ha subito varie trasformazioni e ampliamenti. La mostra vuole mettere in evidenza questi cambiamenti strutturali che hanno portato l’edificio a come lo vediamo oggi ed è frutto di molte ricerche nell’archivio storico della scuola, ricco di documentazione e per l’occasione rimesso in ordine».

I giovani giornalisti della redazione di TheMente

Insieme alla mostra, l’istituto ha realizzato un numero speciale del giornalino scolastico “TheMente” che Libertà pubblicherà il 20 e 21 maggio, in cui si ripercorrono le tappe principali di questi 100 anni. È stato inoltre lanciato un sito web accessibile dalla home page del sito della scuola che attraverso una linea del tempo navigabile e interattiva mette in evidenza le date importanti in cui si sono verificati alcuni eventi significativi: «Sono inoltre stati riaperti alcuni spazi della scuola come il gabinetto di fisica, chiuso da anni, che contiene tantissimi strumenti d’epoca, e il seminterrato della scuola, riqualificato nel 2010 con la scopertura delle volte a botte e ritorno alla loro conformazione originale».

La consegna ieri mattina Ghebbioni-Ferrari, Rossetti, Mandelli borse di studio per quattro eccellenti piacenza l Ieri mattina nell’aula magna del Romagnosi l’impegno di quattro studenti è stato riconosciuto nell’annuale cerimonia di consegna delle borse di studio. Quella intitolata ai docenti Vittorio Ghebbioni e Irene Ferrari è stata assegnata a Ilaria Gabbiani, quella intitolata alla memoria dello studente Davide Rossetti è stata consegnata a Giulia Rossi. Le borse in memoria di Giancarlo Mandelli sono invece andate a Malina Mihaela Petraru Leustean e Luca Caravaggi.

«La consegna delle borse di studio è un momento educativo molto importante per la nostra scuola, che permette anche il trasferimento di valori e testimonianze ai ragazzi - spiega la dirigente scolastica Raffaella Fumi - .È giusto e doveroso valorizzare il merito, le studentesse e gli studenti seri che si impegnano: ne abbiamo tanti che si distinguono, non solo nella disciplina ma anche nell’aiuto reciproco, e nei tanti progetti di peer education che abbiamo nella nostra scuola. I ragazzi hanno bisogno di essere supportati. È particolarmente bello e anche significativo che una borsa di studio sia intitolata alla memoria di uno studente del Romagnosi, un’altra a due docenti dell’istituto, e un’altra ancora a un ex docente che con il suo spirito imprenditoriale ha realizzato tanto». _ric.fo Nel 1924 l’istituto si trasferì nella sede di via Cavour. Per l’anniversario un numero speciale del giornalino, un sito web e altre sorprese