Caro Questore di Piacenza, buongiorno!

Mi chiamo Sole, ho 8 anni e frequento la classe quarta della scuola primaria di Gossolengo. Oggi è una giornata molto importante: è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Per me è una giornata che rappresenta la libertà, il rispetto e il diritto di ogni donna di poter scegliere come vivere la propria vita.

Anche la mia nonna desiderava essere libera: avrebbe voluto lavorare, studiare, uscire con le sue amiche e realizzare i suoi sogni. Purtroppo, però, non ha potuto farlo.

Sono molto orgogliosa della mia mamma. È un’orfana di femminicidio e, insieme a tante altre persone, si impegna a portare avanti progetti e iniziative per aiutare i bambini e i ragazzi che hanno perso la propria mamma a causa della violenza. Fin da quando ero piccola ho sempre detto a mamma e papà che, da grande, vorrei diventare una poliziotta, perché mi piacerebbe tanto aiutare e proteggere tutte le persone che hanno bisogno.

Per questo, quest’anno vorrei chiedere un regalo davvero speciale: mi piacerebbe poterla incontrare e vedere da vicino come lavora la Polizia, conoscere gli agenti e scoprire come ogni giorno si impegnano per proteggere tutti noi. Sarebbe per me una gioia grandissima e un’esperienza che non dimenticherei mai.

Spero davvero che possa realizzare questo mio desiderio.

La ringrazio di cuore per aver letto la mia letterina.



Sole

Cara Sole,

so che la lettera non è proprio indirizzata a me, ma al nostro Questore Gianpaolo Bonafini che sarà sicuramente felice di leggerla (mi accerterò di persona personalmente che lo faccia!). Me ne approprio perché so che hai ordinato alla mamma di consegnarla a me che, oltre che essere come dici “affascinoso”, pare sia anche un giornalista, mestiere che inspiegabilmente apprezzi.

So che ti piace il giornale: a 8 anni rubi tutti i giorni la Libertà ai tuoi genitori per sfogliarla. Leggi gli articoli, scrivi, componi canzone, racconti e anche qualche barzelletta (che mi piacerebbe ascoltare). Brava!

Soprattutto hai le idee molto chiare: fare la poliziotta e aiutare e proteggere le altre persone è una cosa molto bella, un lavoro nobile e indispensabile per la nostra società.

In attesa che il signor Questore Gianpaolo ti inviti a visitare la Questura (io ci sono stato, è figo, ti piacerà!), volevo farti i complimenti anche per un’altra cosa. Sicuramente dalla mamma Giovanna hai preso un po’ di sfrontatezza, la parlantina, la simpatia ma anche il coraggio e la sensibilità.

Le parole che scrivi su tua nonna, infatti, mi hanno davvero commosso: sai, anche gli affascinosi giornalisti direttori, a volte, hanno gli occhi bagnati quando si toccano le corde che fanno vibrare i sentimenti, il cuore. Che batte come un muscolo ma, ogni tanto, suona come un’arpa, vibra a seconda della nota che con le dita, o in questo caso le parole, riesci a toccare. Hai proprio ragione: tutte le donne hanno il diritto di scegliere come vivere la propria vita, lavorare, studiare, uscire con le amiche, realizzare i propri sogni e soprattutto, come scrivi, “essere libere”.

È molto brutto che ci siano uomini arrabbiati e cattivi che glielo impediscano, pensando che una persona sia come un oggetto, una cosa da avere e sfruttare, da mettere magari in casa e tenere come un elettrodomestico o un soprammobile. Da rompere se non funziona bene, buttare se ci stanchiamo di vederlo. Per fortuna, ci sono persone come la tua mamma che ce lo ricordano ogni giorno e riescono a spiegarlo a bambini svegli come te. A volte, persino a qualche adulto (non pensare che da grandi si diventi più intelligenti, si pensa solo di esserlo. In realtà si smette di disegnare, di capire e di sognare e non si fa altro che lamentarsi e giudicare gli altri!).

Insomma, grazie davvero per questa letterina che custodirò gelosamente. Spero di vederti presto non solo in Questura (da ospite, mi raccomando) ma anche qui da noi in redazione.

Con affetto, Gian Luca, il tuo amico giornalista.