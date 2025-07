I Vaccari: festa tra le stelle per ricordare le vittime della strada

Si è presentato in anticipo per attaccare personalmente i cartelli con i messaggi che riassumono il pensiero della sua associazione, frasi eloquenti come “Hai messo like alla tua vita? Non distrarti quando sei in strada”, “Guida sicuro, vivi verde” o “La strada non è un gioco. La vita non ha un tasto replay”.

Danilo Tosi è stato “anima” di “I Vaccari tra le stelle”, evento promosso dalla sua Associazione Sonia Tosi ODV in collaborazione con la Parrocchia di San Martino ai Vaccari. Una giornata pensata per stare insieme e ricordare le vittime della violenza stradale tra giochi per bambini, musica e riflessioni, guardando anche al futuro. Il prossimo anno scolastico l'Associazione di Tosi sarà impegnata in tre città: «Stiamo già studiando la quarta edizione del concorso “Sulla Strada Giusta” a Piacenza, poi saremo anche a Codogno dove siamo già stati l'anno scorso e infine proseguiremo l'attività iniziata a Parma. Non solo, come in questo caso coglieremo ogni singola occasione che avremo per parlare alla cittadinanza di quanto sia importante la sicurezza stradale».