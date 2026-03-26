Il ballo dei bambini e la basilica fiorita nel ricordo di Enzo
La tradizione in Santa Maria di Campagna: tanti sono venuti la prima volta appena nati, poi da genitori coi figli, poi con i nipoti
Elisabetta Paraboschi
|3 ore fa
Grande partecipazione al ballo dei bambini - FOTO MAURO DEL PAPA
Beatrice e Federica Cuomo sono tornate nella basilica di Santa Maria di Campagna. La prima volta era stata da bambine, accompagnate dai loro genitori. Oggi sono diventate mamme di Matteo e Giorgio e sono tornate con i loro bambini per rinverdire una tradizione: è quella del ballo dei bambini, che da secoli impegna la comunità dei frati minori. Ogni anno i bambini vengono accompagnati dalle famiglie fino all’altare, presi in braccio dai frati che li sollevano verso la statua della Madonna, in quello che sembra una sorta di ballo.
«È una tradizione di famiglia - spiega Federica - il fatto che si svolga proprio oggi per noi ha un significato particolare perché sarebbe stato il compleanno del mio papà che è mancato lo scorso maggio. Non potevamo mancare».
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