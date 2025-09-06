Il bassista di Vasco stasera a Gossolengo per un aiuto al Congo

Se è vero che un battito d’ali di farfalla può scatenare un uragano dall’altra parte del mondo, per scavare un pozzo in Africa c’è bisogno di andare a un concerto a Gossolengo. E non un concerto così per dire, ma un grande evento omaggio a Vasco Rossi che porterà sul palco Claudio “Il Gallo” Golinelli, storico bassista del rocker di Zocca, con la band Vasco Terapia: questa sera l’appuntamento è in piazza Roma per l’evento “Un pozzo per la vita” organizzato dall’associazione Allunga la Tua Mano, con il Comune di Gossolengo e la Pro loco del paese, oltre al sostegno di sponsor privati. È la terza volta che si organizza a Gossolengo questo tipo di concerto, con diverse finalità benefiche. Stavolta, l’obiettivo è raccogliere fondi e scavare un pozzo per l’acqua potabile nella Repubblica Democratica del Congo, al seminario minore “Pio X” della città di Kabinda. «Circa un centinaio di seminaristi, gli stessi che poi si formano per diventare sacerdoti anche a Piacenza, sono costretti a percorrere oltre un chilometro di sentieri ripidi per raggiungere la prima sorgente, sempre col rischio di contrarre malattie nel bere quell’acqua» spiega Paolo Garattini, anima dell’associazione Allunga la Tua Mano. «Con 28mila dollari, invece, si può scavare un pozzo con pompa a energia solare e un serbatoio di stoccaggio».

I cancelli apriranno dalle 18 e ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti fino all’inizio della serata. L’evento partirà alle 21 con un appuntamento collaterale di carattere sportivo: sul palco, assieme al giornalista sportivo di Libertà Michele Rancati, sarà presentata ufficialmente la squadra femminile del Piacenza Calcio. Subito dopo, alle 21.30, si esibirà Alessio Rizzo - cantante emergente piacentino che proporrà alcune sue canzoni - e poi partirà la Vasco Terapia: sul grande palco, Golinelli sarà coinvolgente mattatore della serata, promettendo di affiancare la band per buona parte del concerto tributo.

La gestione pratica dell’evento è affidata alla Pro loco di Gossolengo che, come ricorda il presidente Michele Romanini, sarà presente in piazza con lo stand gastronomico a dispensare pisarei, tagliatelle, coppa arrosto e altre bontà. « Non è la prima volta che collaboriamo con l’associazione - ricorda - e anche stavolta contribuiremo economicamente alla causa». E dal sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri, la cui amministrazione ha appoggiato senza indugi l’iniziativa, arriva l’invito a partecipare in massa a quello che definisce «senza retorica, un evento importante e non scontato per Gossolengo: oltre ad ascoltare bravissimi musicisti, la partecipazione è fondamentale per il progetto».