Il cinema va in vacanza e intanto i piacentini non vedono Superman

Piacenza non vede Superman. Sì, il nuovo film di James Gunn sul supereroe per antonomasia è uscito nelle sale, ma in città non si può vedere. E il problema, sia chiaro, non riguarda il solo “Superman”. Quella “S” mancante, infatti, è più il simbolo di una Piacenza che per qualche mese rischia di restare senza blockbuster e vede ridursi di più del 50% la sua offerta cinematografica.

La chiusura dell’Uci cinema piacentino (per la quale si attendono notizie su un eventuale cambio di gestione della struttura), infatti, è avvenuta in concomitanza con il periodo estivo e, quindi, con la chiusura per ferie di altri cinema cittadini. Il Politeama ha affisso un cartello in cui si comunica la chiusura estiva della struttura e la riapertura prevista per il 4 settembre; lo stesso mese in cui riaprirà le sue porte anche il cinema Jolly di San Nicolò, attualmente in vacanza. In città, dunque, resta aperto solo il cinema Corso, che nella sua programmazione ha scelto di affiancare le proposte per appassionati della Settima arte con visioni più mainstream, come “I fantastici 4 - Gli inizi”, in sala dal 25 luglio. Oltre al cinema di corso Vittorio Emanuele, il giovedì sera si può sempre contare sulle proiezioni selezionate con cura dall’associazione Cinemaniaci, sotto il cielo stellato dell’Arena Cantore. Nonostante ciò, il tema della carenza di cinema sul suolo cittadino in questi mesi è innegabile e può impattare soprattutto su certe fasce di pubblico che negli ultimi anni sono sempre meno avvezze alla sala: giovani e giovanissimi.