Giovani, tra sogno e malessere: chi riesce davvero ad ascoltarli? Entusiasti, combattivi, pieni di progetti. Ma anche soli, fragili, talvolta arrabbiati e intrappolati nelle dipendenze. Il mondo delle nuove generazioni è fatto di contrasti, ambizioni che spingono avanti e fatiche che rischiano di frenare il passo. È da qui che partirà la nuova puntata di "Dillo alla lupa", il format di approfondimento di Telelibertà.

L’appuntamento, condotto dai giornalisti Marcello Pollastri e Danilo Di Trani, è fissato questo venerdì (27 novembre) alle ore 21 sul canale 76 del digitale terrestre e in streaming on demand sul sito internet www.liberta.it , nella sezione dedicata a Telelibertà.

Ma che cosa sta succedendo ai ragazzi? Che cosa si nasconde dietro l’espressione, ormai ricorrente, di "disagio giovanile"? E soprattutto: gli adulti sono ancora capaci di comprenderne bisogni, paure e aspirazioni, senza fermarsi alle etichette? Domande tutt’altro che scontate, alle quali la trasmissione "Dillo alla lupa" proverà a dare risposta intrecciando il confronto politico, le inchieste e le testimonianze dirette.

In studio si confronteranno i consiglieri comunali Massimo Trespidi (civica di centrodestra), Costanza De Poli (Pd) e Stefano Cugini (ApP). Con loro anche Mattia Settineri, giovane fondatore di Futura Piacenza, nuova realtà civica cittadina che punta a dare spazio e rappresentanza alle nuove generazioni.

Il racconto uscirà però anche dallo studio. Le telecamere di "Dillo alla lupa" sono entrate nelle scuole, dove sono attivi gli sportelli di ascolto psicologico, per raccogliere direttamente la voce degli studenti.

Ospite della seconda parte sarà Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che farà il punto sull’impegno dell'ente di via Sant'Eufemia a favore dei giovani e i progetti attivati sul territorio. Quali sono oggi i bisogni più urgenti? Dove servono risorse, ascolto e nuove possibilità?

Le telecamere della trasmissione sono poi uscite in città per seguire un venerdì sera dei ragazzi: dove si ritrovano, come trascorrono il tempo libero, che cosa cercano nelle uscite con gli amici.