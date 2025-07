Il libro di Vittoria porta 3.500 euro alla Casa di Iris

In soli tre mesi, grazie alle copie vendute del suo libro, è riuscita a donare 3.500 all’hospice di Piacenza. Lo scorso mese di maggio Vittoria Poggi ha presentato, di fronte ad una folta platea, il proprio libro dal titolo “Ho ancora spazio nel cuore”. Il volume racconta gli anni che hanno preceduto la perdita prematura del padre Augusto a causa di una malattia incurabile e le successive esperienze di bullismo subite a scuola; nasce dall’incontro di Vittoria con una sua docente all’Università di Pavia, nella quale sta seguendo il corso di laurea in Infermieristica.

Con la docente, che è stata anche il medico curante del padre Augusto presso l’Ospedale S. Matteo di Pavia, Vittoria ha avuto modo di parlare dei diversi momenti vissuti durante e dopo la malattia del padre. E ha ricevuto anche l’incoraggiamento a raccontare la propria storia perché avrebbe potuto far del bene a lei e agli altri. Leggendo le pagine del libro si comprende quanto questo sia vero.

Un primo risultato è stato raggiunto da Vittoria con la consegna, nei giorni scorsi, del ricavato di 3.500 euro della vendita del libro al presidente dell’Associazione Insieme per l’Hospice ets, Sergio Fuochi, e alla direttrice sanitaria de La Casa di Iris, Giovanna Albini. Sia il presidente dell’associazione sia la direttrice sanitaria hanno ringraziato Vittoria per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti de La Casa di Iris, virtù che ha saputo ampiamente esprimere nel proprio libro. Al termine dei ringraziamenti il presidente e la direttrice hanno salutato Vittoria con un arrivederci subito dopo la laurea in Infermieristica.