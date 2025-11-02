L'Hospice Casa di Iris cerca volontari: ora sono 27 ma servono rinforzi
La decana Rosa Bosi: «Un’esperienza che ti coinvolge, dai e ricevi tantissimo. Vedi che la gente ha bisogno di parlare e di essere ascoltata». Le candidature vanno presentate entro il 15 novembre
Federico Frighi
|1 ora fa
Volontarie dell'associazione "Insieme per l'hospice" impegnate in un banchetto
Dopo quattordici anni di attività, l’hospice di Piacenza "La Casa di Iris" cerca nuovi volontari per un ricambio generazionale. L’associazione Insieme per l’Hospice, guidata dal presidente Sergio Fuochi, invita cittadini tra i 18 e i 70 anni a supportare attività di marketing, raccolta fondi, relazioni con la comunità e accoglienza al desk. Attualmente i volontari sono 27: circa una dozzina presta servizio all’interno della struttura, gli altri si occupano di eventi, banchetti e negozio natalizio.
L’obiettivo è ampliare e ringiovanire il gruppo, garantendo anche il servizio nei weekend e nelle fasce orarie richieste dai visitatori. I nuovi volontari devono impegnarsi almeno tre ore a settimana, partecipare a un corso di formazione di base e al percorso di aggiornamento permanente; al termine riceveranno la tessera di volontario. Le candidature devono essere presentate entro il 15 novembre, a mano o via email.
Tra i volontari più esperti, Rosa Bosi, 84 anni, da anni impegnata nell’hospice, sottolinea il valore dell’ascolto e della vicinanza ai pazienti e ai familiari: «Si tratta di un’esperienza che ti coinvolge, tu dai e ricevi tantissimo. Vedi che la gente ha bisogno di parlare e di essere ascoltata, sia coloro che sono ricoverati all’hospice sia i loro parenti». Le esperienze di volontariato, ricorda, arricchiscono chi le compie e sostengono la comunità.
Leggi anche
- Vap, tutti gli incassi della stagione in beneficenza: "Alla Casa di Iris"
- Umanità oltre l'ordinario: la storia di un uomo e il suo cane alla Casa di Iris
- Il libro di Vittoria porta 3.500 euro alla Casa di Iris
- La Vap entra nel Cda della Casa di Iris
- Torneo interforze, il trofeo ai Carabinieri ma il gol più bello è per la Casa di Iris
- Solidarietà tra bici e ristorazione: 1.300 euro alla Casa di Iris
- Pizza solidale, raccolti oltre 5mila euro per la Casa di Iris
- In campo per la solidarietà: il cuore delle divise batte per la Casa di Iris