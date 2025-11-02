L'Hospice Casa di Iris cerca volontari: ora sono 27 ma servono rinforzi

Dopo quattordici anni di attività, l’hospice di Piacenza "La Casa di Iris" cerca nuovi volontari per un ricambio generazionale. L’associazione Insieme per l’Hospice, guidata dal presidente Sergio Fuochi, invita cittadini tra i 18 e i 70 anni a supportare attività di marketing, raccolta fondi, relazioni con la comunità e accoglienza al desk. Attualmente i volontari sono 27: circa una dozzina presta servizio all’interno della struttura, gli altri si occupano di eventi, banchetti e negozio natalizio.

L’obiettivo è ampliare e ringiovanire il gruppo, garantendo anche il servizio nei weekend e nelle fasce orarie richieste dai visitatori. I nuovi volontari devono impegnarsi almeno tre ore a settimana, partecipare a un corso di formazione di base e al percorso di aggiornamento permanente; al termine riceveranno la tessera di volontario. Le candidature devono essere presentate entro il 15 novembre, a mano o via email.

Tra i volontari più esperti, Rosa Bosi, 84 anni, da anni impegnata nell’hospice, sottolinea il valore dell’ascolto e della vicinanza ai pazienti e ai familiari: «Si tratta di un’esperienza che ti coinvolge, tu dai e ricevi tantissimo. Vedi che la gente ha bisogno di parlare e di essere ascoltata, sia coloro che sono ricoverati all’hospice sia i loro parenti». Le esperienze di volontariato, ricorda, arricchiscono chi le compie e sostengono la comunità.