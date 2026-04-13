«Il mio anno donato agli altri»: la meglio gioventù nel servizio civile

C’è chi ha sconfitto la fobia dei germi tra le seggioline di un asilo, chi ha trovato una famiglia in una città sconosciuta e chi, salendo su un’ambulanza, ha capito cosa vuole fare da grande. Che il Servizio civile universale non è solo un bando, ma un cantiere di futuro, lo dicono le storie di Vittoria, Rebecca e Alessandro, giovani che hanno scelto di donare un anno agli altri, ricevendo in cambio molto più di un rimborso spese.

Alessandro Bravi e Matteo Pareto, ex civilisti ora assunti in Pubblica Assistenza Tra gli ospiti di Afadi, Rebecca Montagnaro in maglietta gialla Vittoria Bravi, civilista alla scuola materna di San Nicolò