Il murale di Armani arriva in Australia sul principale quotidiano nazionale
La notizia, corredata di foto, appare sul sito di The Australian. Proprio oggi, 11 luglio, lo stilista avrebbe compiuto 92 anni
Redazione Online
|16 minuti fa
Che Giorgio Armani fosse una indiscussa icona mondiale dello stile e dell'eleganza, è cosa arcinota. Tanto da meritare un ritratto artistico di 27 metri di altezza per 11 di larghezza sulla facciata di una palazzina nel quartiere Farnesiana di Piacenza nell’imminenza del suo compleanno. Proprio oggi infatti, 11 luglio, lo stilista avrebbe compiuto 92 anni. La sua morte, il 4 settembre 2025, ebbe risonanza mondiale, con pagine e post su tutti i quotidiani, siti internet e social del globo.
Ma non solo: anche la notizia dell'opera dedicata a Re Giorgio, del pittore e urban artist Kotè, ha raggiunto gli antipodi. "La città natale di Giorgio Armani rende omaggio al compianto stilista con un murale gigante" titola infatti The Australian, il principale quotidiano nazionale australiano, pubblicato da News Limited, società della News Corporation di Rupert Murdoch.
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