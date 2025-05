Il poliziotto si sposa e il carabiniere gli fa da testimone

Il matrimonio ha unito due innamorati, ieri a Carpaneto, in municipio, ma ha anche intrecciato storie e carriere al servizio dello Stato, oltre un'amicizia che il tempo non ha mai logorato. A convolare a nozze sono stati Antonino Sorrentino, ex poliziotto della questura di Piacenza, ed Ezia Freghieri, figlia del compianto corrispondente di Libertà Pietro. A celebrare l'unione è stato Emanuele Ricifari, oggi dirigente generale di Pubblica sicurezza a Roma, figura di vertice della polizia di Stato che negli anni ’90 guidava la Squadra Mobile di Piacenza, dove lavorava Sorrentino.

I due hanno condotto numerose indagini, spesso in stretta collaborazione con l'Arma dei carabinieri. Tra i loro interlocutori anche il comandante del Nucleo investigativo Salvatore Cavallaro, oggi presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Piacenza. Una cerimonia ricca di simboli e legami forgiati nel servizio allo Stato.