Il Romagnosi ricorda Inzani: alpino, partigiano e studente

Tenente degli alpini, capitano partigiano e anche studente dell’istituto tecnico commerciale (oggi economico) Romagnosi negli anni Trenta del secolo scorso. L’austero edificio di via Cavour custodisce la memoria di Pietro Inzani con la pagella dell’epoca e e soprattutto una sala che porta il suo nome, intitolata nel lontano 1955. Ebbene, in concomitanza con la festa del 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, l’intera scuola si è fermata per fare memoria dell’ex alunno. La targa fuori dall’aula che riporta il nome e quella con la motivazione sono state rimesse a lucido, il coro del Cai ha proposto canti alpini, gli esperti hanno ricordato il suo esempio.

A proporre l’iniziativa - accolta con entusiasmo dalla preside Raffaella Fumi - è stata l’associazione Amici del Romagnosi, presieduta da Maria Teresa Monai.