Il vescovo ordina un nuovo diacono, tra un anno sarà prete

Oggi,sabato 17 maggio, viene ordinato diacono il seminarista Pietro Dotti. La messa di ordinazione diaconale nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Piacenza (via Damiani, 6), alle ore 15,30, sarà presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto. Si tratta di un momento particolarmente importante per la Chiesa piacentino-bobbiese. Dotti viene ordinato diacono “transeunte”, come si suol dire. Ovvero avviato verso il ministero sacerdotale. L’ordinazione diaconale in questo caso rappresenta l’ultimo passaggio prima di quella presbiterale che dovrebbe arrivare - di solito i tempi sono questi - dopo circa un anno. Nel 2026 Dotti dovrebbe dunque diventare prete portando nuova linfa ad un presbiterio che negli ultimi sette anni ha visto divenire sacerdoti diocesani quattro seminaristi. In questo 2025 non ce ne sarà nessuno anche se dovrebbero venire ordinati, nel mese di dicembre, due diaconi permanenti.

Ventotto anni, originario di San Nicolò, Dotti si è dapprima diplomato in scienze umane al Colombini, poi laureato in Filosofia all’università statale di Milano con una tesi sui trattati di politica di san Tommaso d’Aquino; ha da poco concluso gli studi al collegio Alberoni iniziati nel 2019.

Fin dall’età di sette anni è entrato nell’Agesci. Ed è lì, tra gli scout, che ha maturato la sua vocazione. Nel suo percorso formativo ha prestato servizio nelle parrocchie di San Nicolò, Podenzano, Borgotaro, Borgonovo e attualmente in Nostra Signora di Lourdes.

Appassionato di Formula 1 tanto da aver assistito di persona ad alcuni Gran Premi di Imola e Monza, ha anche praticato il padel e l’atletica leggera, vincendo, ai tempi delle Superiori, il titolo regionale nella staffetta 4X100.