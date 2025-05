Il viaggio in Florida del Volta è più vicino: dal burraco 1700 euro

Grazie ad un torneo di burraco organizzato al centro sociale ricreativo di Castelsangiovanni sono stati raccolti 1700 euro per aiutare i ragazzi del liceo Volta a volare in America. I fondi raccolti, grazie agli Amici di Fontana e ai volontari del centro, contribuiranno a pagare la trasferta per consentire al liceali di partecipare ai campionati di robotica, che si terranno a fine giugno oltreoceano.

I fondi sono stati raccolti grazie a 54 coppie che hanno raccolto l'invito a partecipare al torneo di burraco e al contributo delle due associazioni che hanno organizzato l'iniziativa pro liceo Volta.