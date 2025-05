In escandescenze nella notte, lancia bottiglie sulle auto. Bloccato

Momenti di scompiglio verso le due della notte di venerdì 9 maggio nella zona di barriera Roma. Una persona, in stato di agitazione, rovesciava cassonetti della spazzatura e lanciava bottiglie contro le auto di passaggi. Le segnalazioni dei residenti sono arrivate alla questura, che ha allarmato Metronotte Piacenza. Le guardie giurate sono giunte sul posto assieme agli agenti di polizia e l'uomo ha tentato di scagliare anche contro di loro bottiglie in vetro. A fatica sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in questura.