In tre mesi fatte oltre 3.600 donazioni: «Sistema sangue maturo ed efficiente»

Nei primi tre mesi del 2026 a Piacenza si sono registrate oltre 3600 donazioni di sangue. È un bel risultato che emerge dai dati diffusi dal Centro nazionale sangue sulle donazioni ematiche: la Regione Emilia-Romagna conferma la propria autosufficienza, il supporto alle regioni carenti e aumenta la raccolta di plasma da aferesi. Nel 2025 infatti sono state raccolte oltre 6mila unità in più di plasma da aferesi e conferiti 107mila chili per la produzione di medicinali plasma derivati, mentre ben 3.874 unità di globuli rossi sono state cedute alle regioni bisognose.

Per quanto riguarda invece la nostra provincia, sono 2567 le unità di plasma raccolte da aferesi nel 2025 a fronte di 2493 nel 2024; è calata un po’ la raccolta di sangue intero, passando da 12121 nel 2024 a 11786 nel 2025. Nel primo trimestre del 2026 però la nostra provincia ha recuperato, totalizzando ben 3658 procedure di donazione, trenta in più rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso: in particolare, la crescita si registra nella raccolta del plasma da aferesi che tocca la quota di 703 unità con un più 12,7% rispetto alle 624 del 2025. Per quanto riguarda invece la raccolta di sangue intero, siamo passati da 3004 unità nei primi tre mesi del 2025 ai 2955 nello stesso periodo di quest’anno.