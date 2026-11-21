La cucina come «un lessico familiare», perché «dentro la preparazione di un piatto si cela spesso il ricordo di un affetto, di una tradizione familiare, di un amore, di un viaggio».

Sono le premesse che hanno spinto Luisa Robba, con una carriera quarantennale nel mondo della comunicazione e una passione per i fornelli, a raccogliere le ricette annotate su quaderni dalle sue antenate. È nato così il libro “Cento anni di ricette di casa”, edito da Bolis, che verrà presentato a Villa Madonnina, nella campagna tra San Bonico e Mucinasso, domenica 22 novembre alle 17 dalla stessa autrice.

Un luogo frequentato fin dall’infanzia quando andava a trovare i cugini («quanti panini con burro e zucchero abbiamo mangiato, nonostante tutto più salutari delle merendine di oggi») e vicino alla casa di famiglia.