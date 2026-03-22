Inaugurata CasaChiara, il primo appartamento per i ragazzi down

E’ stata inaugurata ufficialmente CasaChiara, fulcro del progetto Up-partamento, del gruppo Up in collaborazione con Unicoop: un’abitazione in cui ragazze e ragazzi con la sindrome di Down potranno fare un percorso per vivere in un’abitazione in autonomia. Quella di via Scalabrini, al civico 62,è la loro casa, la prima a ospitare bambini e ragazzi con la sindrome di Down in provincia di Piacenza. Il rifugio si chiama CasaChiara, alla memoria di una ragazza scomparsa un anno e mezzo fa, a soli 19 anni. CasaChiara è stata inaugurata ieri mattina alla presenza dei ragazzi e delle famiglie, del vescovo Adriano Cevolotto che ha benedetto i locali, dell’assessore comunale Mario Dadati. La gestazione è veramente un segno che alla fine la speranza vince. Lo spiega Annalisa Sogni, presidente del Gruppo Up, l’associazione che ha dato vita alla casa (cinquanta le famiglie iscritte).