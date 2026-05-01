Incidenti stradali, arriva il nuovo Cid digitale

Arriva il modulo digitale per la constatazione amichevole di incidente, una novità che segna un’evoluzione nella gestione dei sinistri stradali. Da pochi giorni è operativo l’obbligo, per le compagnie assicurative, di offrire ai clienti la Cai in formato elettronico, come previsto dal regolamento IVASS n. 56/2025. Un passaggio che punta a rendere più rapida ed efficiente la burocrazia, riducendo gli errori di compilazione che, con i moduli cartacei, spesso rallentano l’apertura delle pratiche e i tempi di risarcimento.

L’Automobile Club di Piacenza accoglie positivamente la novità, pur evidenziando alcuni limiti pratici. «Si può compilare il modulo tramite app della compagnia, ma serve l’accordo di entrambi i conducenti e la disponibilità di uno smartphone. In caso contrario si torna alla versione cartacea», spiega il presidente Michele Rosato. Restano inoltre escluse le situazioni più complesse, come gli incidenti con feriti gravi, che continueranno a seguire la procedura tradizionale.

Il vantaggio principale è la compilazione guidata in tempo reale, che riduce imprecisioni e facilita la gestione dei dati. Il documento digitale ha pieno valore legale grazie alla firma elettronica e può essere inviato immediatamente alle assicurazioni, velocizzando l’avvio della pratica di risarcimento.

Resta comunque attiva l’alternativa cartacea, per garantire inclusività e continuità del servizio. «Le compagnie dovranno assicurare gli stessi tempi di liquidazione indipendentemente dal formato scelto», sottolinea Rosato.