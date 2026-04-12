Klea ruba la focaccia e diventa una star: 25 milioni di views

Immagina la classica gita fuori porta di Pasquetta. Cielo azzurro, sole primaverile, mare cristallino e, scegliendo come meta la vicina Liguria, l’immancabile focaccia. Che, solo a guardarla e a sentirne il profumo, fa venire un istinto irrefrenabile di assaggiarla. Deve averlo pensato e provato Klea, bellissima labrador di quattro anni e mezzo, mentre era seduta sul sedile posteriore dell’auto del suo padrone, il rivergarese Davide Facchini. Assieme a loro, Annachiara, la fidanzata di Davide, che stava giustappunto gustando un pezzo della rinomata focaccia di Recco.

Davide, dal posto di guida, inizia a filmare la scena con lo smartphone per immortalare lo sguardo affamato del cane, quando Klea improvvisamente si sporge verso il sedile del passeggero. La sua "preda" è quella che pensiamo tutti, ma la scelta, decisamente inaspettata, è quella di "rubarne" soltanto un angolino. La ragazza, sorpresa, sposta velocemente la mano, mentre il labrador torna pacificamente al suo posto, masticando con soddisfazione la "merenda" conquistata.

Un frammento divertente di vita quotidiana, finito nel giro di pochi minuti su Tiktok come tanti altri. Quello che Klea, Annachiara e Davide, però, non potevano immaginare è che questo filmato, accompagnato da un allegro motivetto, sarebbe diventato virale nel giro di poche ore.

Sabato 11 aprile, a distanza di quattro giorni, le visualizzazioni sulla popolare piattaforma erano salite a quasi 25 milioni, con quasi 3 milioni di like e migliaia di commenti, provenienti dall’Italia, ma soprattutto dall’estero. Un successo social praticamente senza precedenti nel Piacentino.

«Ovviamente è stata una sorpresa anche per me» commenta il giovane rivergarese, che conduce una vita tranquilla tra Pieve Dugliara e il lavoro alle Cantine Bonelli, con Klea fedele compagna d’avventura nelle gite fuori porta in montagna o al mare, come quella di lunedì scorso. «Sicuramente il fatto che abbia rubato soltanto un pezzettino della focaccia di Annachiara, invece che portarla via tutta, e poi l’abbia masticata soddisfatta può essere il segreto - spiega -, ma è incredibile la differenza in termini di popolarità di questo video con altri che ho postato in passato. Solitamente scelgo sempre di pubblicare frammenti di vita quotidiana con il mio labrador».

Molto divertenti, tra l’altro, sono i commenti provenienti da tutto il mondo e postati accanto al filmato in diverse lingue, che vanno da "si condivide tutto, sorella!", a "il nostro cibo!", da "cosa mangiamo oggi?" a "Sharing is caring" (detto inglese che significa condividere è volersi bene). Chissà se ora Klea, diventata star di Tiktok, vorrà a sua volta condividere il successo con Davide e con i suoi nuovi fan? Magari lo scopriremo nei prossimi video.