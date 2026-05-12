La azalee di Airc alle stelle, 83mila euro alla ricerca

Oltre 22mila euro dalle tre piazze di Piacenza, e 61mila euro dalle altre 14 piazze della provincia. La generosità dei piacentini nei confronti della Fondazione Airc non ha confini. E anche quest’anno - la 42esima edizione - l’offerta delle azalee in occasione della festa della mamma e per sostenere la ricerca contro il cancro - ha toccato le stelle fornendo un congruo aiuto alla ricerca.

Milena Rustioni, formidabile regista della solidarietà a favore di Airc, consigliera della Fondazione - è la prima a confermare l’esito di un successo che se non è mai scontato è sempre tuttavia coerente con il cuore di questo territorio, e dunque neanche troppo sorprendente.