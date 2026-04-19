“La bottega accanto” è quella che accoglierà le persone con autismo

Autismo, inclusione e vita quotidiana. È questo il tema del convegno “La bottega accanto”, che si terrà giovedì 23 aprile a partire dalle ore 16 al Teatro dei Filodrammatici, con ingresso libero e gratuito. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza poiché incarna un passo concreto verso obiettivi che coinvolgono tutto il territorio: saranno infatti «50 i commercianti coinvolti in un progetto di pratiche di inclusione, grazie al sostegno fondamentale di Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza», spiega Emilio Bolzoni, co-fondatore de “La casa accanto”, fondazione per l’autismo adulto a Piacenza che offre tre modelli abitativi, a partire da una scuola di autonomia in cui i giovani adulti, affiancati da educatori, «possono iniziare a sperimentare la propria autonomia nella quotidianità di una casa che non è quella dei genitori», spiega ancora Bolzoni. «Ma non meno importante sarà il progetto di sensibilizzazione dei commercianti, che permetterà di riconoscere da alcuni segnali e, di conseguenza, accogliere con semplici accorgimenti le persone con autismo nel proprio bar, negozio o esercizio per una reale inclusione».

Di questo e di altre tematiche parleranno alcuni esperti nel convegno al Filo, condotto dal noto giornalista del Corriere della Sera Giangiacomo Schiavi.