Sono attualmente 813 le famiglie di Piacenza con almeno quattro figli a carico e 226 di loro sono già in possesso della Family Card alle quali è destinato questo servizio fornito grazie al Comune per avere sconti in dodici esercizi commerciali, tre piscine e nelle mense comunali. Da ora in poi tutti coloro che ne potranno e vorranno usufruire non avranno più bisogno del modello cartaceo perché nasce la Family Card digitale, più fruibile grazie a un semplice QR Code da scaricare sul telefono.

Il servizio è già attivo e lo si può richiedere seguendo le istruzioni sul sito del Comune di Piacenza. La Family Card è una tessera sconto nominativa che consente alle famiglie che ne hanno i requisiti di ottenere tariffe agevolate per alcuni servizi comunali: mensa scolastica con tariffa agevolata in base al numero complessivo dei figli a carico anziché al numero di quelli che frequentano servizi a pagamento, con una riduzione del 30% nel caso di 4 figli e del 50% nel caso di 5 o più figli; piscine coperte (Polisportivo Franzanti, Farnesiana, Raffalda) ingressi singoli e abbonamenti da 12 ingressi; sconto del 10% per acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati.