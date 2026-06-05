La festa del camice bianco gli studenti di medicina indossano il loro futuro

Si chiama “White coat ceremony” la bella iniziativa pensata per gli studenti che stanno frequentando il corso di laurea in Medicine and Surgery al Campus di Piacenza dell'Università degli Studi di Parma. La Rappresentanza degli Studenti ha dato appuntamento a tutti ieri pomeriggio, prima per il discorso del presidente del corso di laurea Antonio Percesepe e poi per le foto di rito che finiranno nell'annuario. Un evento simbolico che sancisce la fine dei cinque anni di lezioni, celebrato appunto con il “white coat”, il camice bianco da medico. «Siamo alla fine delle lezioni del quinto anno, poi ce ne sarà un altro e a giugno del 2027 usciranno i primi laureati della sede di Piacenza – ha spiegato il presidente – il prossimo anno infatti non saranno previste lezioni frontali ma solo tirocini clinici, quindi per questi studenti è davvero l'addio alle aule per potersi dedicare alla pratica della cura del paziente. Siamo partiti con circa cento studenti al primo anno e dal terzo sono aumentati a 120, di cui quasi la metà provenienti da Paesi extraeuropei, alcuni arrivano dal Giappone, dal Pakistan, dagli Stati Uniti e dal Canada».