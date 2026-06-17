La fiera “nucleare” dona 35 ventilatori per La Ricerca

A conclusione dell’edizione 2026 di Nuclear Power-Expo, Hydrogen-Expo e Cybsec-Expo — le tre manifestazioni internazionali di riferimento per l’energia nucleare, l’idrogeno e la cybersecurity che si sono svolte in co-locazione a Piacenza Expo dal 9 all’11 giugno — Mediapoint & Exhibitions ha scelto di trasformare la chiusura delle fiere in un’occasione concreta di vicinanza al territorio. La società genovese, organizzatrice dell’evento, ha donato trentacinque ventilatori alla Fondazione La Ricerca Don Giorgio Bosini Ets di Piacenza.

I ventilatori sono stati consegnati direttamente agli operatori delle diverse strutture della Fondazione e distribuiti nelle stanze degli ospiti e negli uffici delle équipe terapeutiche, dove troveranno impiego immediato nei mesi estivi. Destinatari della donazione sono le comunità terapeutiche e assistenziali che la Fondazione gestisce a favore di persone con dipendenze, mamme con bambini, pazienti con comorbilità psichiatriche e malati di Aids, nonché i servizi di counseling e di prevenzione del disagio sociale.