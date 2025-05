La Passeggiata Musicale: un viaggio sonoro tra arte, talento e comunità

Venerdì 9 maggio, la città è stata attraversata da una vivace ondata di musica grazie alla decima edizione della Passeggiata Musicale, un evento organizzato dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con la Scuola Media Calvino, l’Accademia degli Archi, il Coro del Liceo “M. Gioia”, il Coro del Terzo Circolo Didattico con le Voci Bianche del Coro Farnesiano, il Coro di Voci Bianche di Piacenza, l’ensemble Tempus Fugit e l’ Orchestra 5/4. Fin dalle prime tappe, l'iniziativa ha attirato un pubblico numeroso, coinvolto in un percorso itinerante tra chiese, piazze e spazi culturali del centro storico trasformati per l’occasione in palcoscenici aperti a esibizioni di grande suggestione.

L’evento ha offerto un’ampia panoramica della vitalità musicale locale, con l’alternarsi di cori scolastici, ensemble giovanili, formazioni orchestrali e gruppi di studenti, in una vera e propria rete di talenti. Dalla delicatezza delle formazioni da camera ai ritmi travolgenti delle percussioni, ogni esibizione ha contribuito a comporre un mosaico sonoro ricco e variegato. Particolarmente apprezzate le performance corali, le trascrizioni orchestrali di grandi classici e le incursioni in generi più contemporanei come gli spiritual.

Nonostante un improvviso temporale abbia interrotto il percorso nelle fasi finali, costringendo a rinviare alcune esibizioni previste all’aperto, la manifestazione è riuscita a concludersi in bellezza tra le mura del Conservatorio, con il ritorno in scena di alcune giovani promesse e l’energia di un' orchestra.

La Passeggiata Musicale, organizzata come sempre dalla docente del Nicolini Patrizia Bernelich, ha confermato ancora una volta la ricchezza del tessuto artistico locale e il valore di un progetto capace di unire generazioni diverse attraverso un linguaggio universale come quello della musica.