La Pianello di una volta in mostra permanente per le vie del paese

La Fratellanza Operaia di Pianello ha raccolto centinaia di fotografie che raccontano la storia di Pianello. Un vero patrimonio che è stato digitalizzato per formare un archivio a disposizione di tutti, soprattutto delle future generazioni. Quaranta di queste foto diventeranno piccoli monumenti (leggii artistici) disseminati in 25 differenti postazioni lungo vie, piazze, angoli di Pianello. Le altre, quelle che non saranno fisicamente posizionate in paese, saranno comunque consultabili tramite un codice scansionabile con il proprio telefonino.

Le foto sono di proprietà degli stessi pianellesi, a cui la Fratellanza Operaia nei mesi scorsi aveva fatto appello perché aprissero i loro album dei ricordi. Una volta raccolto tutto il materiale è partita la digitalizzazione. Questo archivio digitale documenta feste di paese, ci sono foto della piazza, quelle del Tidone, delle botteghe, scatti che documentano i vecchi mercati, i carri dell’uva, l'ex pesa pubblica. Volti, scorci del paese, momenti di vita comune che ora entrano nel bagaglio di memorie collettive.