La piscina di Pianello riapre i battenti

Oggi la piscina di Pianello riapre finalmente in battenti. Così informa un cartello affisso sul cancello dell’impianto, in via Campo Sportivo, dove si legge che la piscina apre “il giorno 18 luglio dalle ore 9”. Da oggi quindi i pianellesi dovrebbero riappropriarsi della “loro” piscina. Il condizionale, viste le vicissitudini recenti, è d’obbligo e solo quando l’impianto sarà effettivamente avviato tutti potranno tirare un sospiro di sollievo. Lo tirerà l’amministrazione comunale che, da oltre un mese, si trova al centro di polemiche, scambi di accuse e controaccuse piovute da ogni parte, che hanno avvelenato questo primo scorcio d’estate a Pianello.