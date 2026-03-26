La polizia penitenziaria dona 120 uova pasquali al reparto di Pediatria

La Pasqua si avvicina e ancora una volta la Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Piacenza ha pensato di fare cosa gradita donando 120 di uova di cioccolato della ENEA (European Neuroblastoma Association) all'Ausl di Piacenza per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria e Neonatologia dell'ospedale di Piacenza e loro famiglie, e per i bambini e ragazzi che frequentano il servizio Neuropsichiatria e psicologia infanzia e adolescenza.

Un bellissimo gesto che si è concretizzato ieri mattina in due fasi: alla Casa circondariale si è svolta la consegna dell'assegno di 2mila euro alla sezione nazionale di ENEA guidata dalla presidente Marina Delbene, contributo servito appunto per acquistare le uova di Pasqua portate in seguito alla Parete del Donatore del Polichirurgico dell'ospedale, dove il direttore generale Paola Bardasi e i rappresentanti dei reparti hanno accolto Andrea Romeo, direttore della Casa Circondariale, gli agenti e la presidente Delbene ringraziando tutti per l'iniziativa. Un bel regalo soprattutto per Neuropsichiatria che ha in carico circa 6mila minori in tutta la provincia, un terzo dei quali dovranno essere seguiti per tutta la vita.