La Ruota della fortuna porta in tv Sabrina da Bacedasco Alto

Chissà in quante - decisamente tante - case è risuonato il nome di «Bacedasco Alto, frazione di Castellarquato» martedì sera intorno alle 20.30. A dirlo è Gerry Scotti, nel corso della puntata di debutto de “La Ruota della Fortuna”: è il paese d’origine di Sabrina Bargazzi, in studio tra i concorrenti. «Mi divertono le parole crociate e i giochi linguistici: ad ottobre 2024 mi sono iscritta, poi i provini di selezione a Bologna. Me lo anticiparono subito, “Sei brava, tieniti libera per luglio”», racconta Bargazzi, a 34 anni audioprotesista e titolare della Clinica dell’Udito a Fiorenzuola e Piacenza. Il 7 luglio Sabrina era negli studi di Cologno Monzese, tra il pubblico a supportarla anche il marito Gregorio: «Sono arrivata con otto cambi d’abito, niente nero o bianco né fantasie, così chiedono: però poi hanno i loro guardaroba, a disposizione dei partecipanti. Sono tutti gentilissimi, mettono a proprio agio tra tanta emozione, così fa anche Gerry Scotti». A lui Sabrina ha portato due bottiglie di vino della cantina di famiglia e, mentre ribadisce che «là l’emozione fa sbagliare, ora a casa si empatizza di più con chi partecipa», in tanti gioiscono con lei. Anche Umberto Boselli, vicesindaco di Castellarquato: «Conosco Sabrina dall’asilo: la ringrazio per aver portato del nostro borgo in televisione».