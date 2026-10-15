«Con la tassa pro hospice Piacenza fa scuola in Italia»
La presidente della Conferenza socio sanitaria Patelli sui 50 centesimi ad abitante per sostenere le strutture: «Una conquista di tutti i Comuni»
Mariangela Milani
|3 ore fa
L’hospice di Borgonovo
«Il risultato ottenuto in Conferenza territoriale socio sanitaria può fare scuola a livello regionale e nazionale». All’indomani dell’approvazione della proposta che prevede che ogni comune del Piacentino si autotassi di 50 centesimi per abitante al fine di sostenere il sistema degli hospice (26 posti letto tra Piacenza e Borgonovo), la presidente della Ctss, Monica Patelli, parla di una «conquista di tutti i comuni che nei fatti, mettendo risorse dei propri bilanci, dimostrano di voler sostenere un servizio così importante».
Patelli dice di non voler fare considerazioni politiche (17 comuni, soprattutto del distretto di Levante, si sono astenuti pur riconoscendo la validità del servizio), partendo da quella che definisce la fotografia attuale.
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