La solidarietà vince: dalle magliette 40mila euro

La squadra della solidarietà ha vinto ancora. Pieno successo per la quarta edizione delle magliette targate Bulla, Gruppo Libertà e Australian, uno stock che ha avuto la particolarità dei motti in dialetto piacentino accompagnati dalle simpatiche illustrazioni del disegnatore Giovanni Freghieri. Vendute tutte le 2mila t-shirt realizzate, che hanno fruttato 40mila euro donati in beneficenza a realtà locali: i maxi-assegni sono stati consegnati ieri mattina allo Spazio Rotative di Libertà.

«Abbiamo donato 15mila euro a testa a Hospice di Piacenza e Hospice di Borgonovo e 5mila a testa a Croce Rossa e Croce Bianca – ha detto Bulla – un risultato importante visto che siamo partiti 4 anni fa e raccolto in tutto oltre 100mila euro, tutto grazie ai piacentini. E non è finita, stiamo già pensando a qualcosa di nuovo per il futuro». Alessandro Miglioli, in rappresentanza di Libertà e di Croce Bianca insieme a Marco Scarzanella, ha a sua volta ringraziato «tutti coloro che si sono impegnati in questa iniziativa, i piacentini hanno creduto in noi e il prossimo anno cercheremo di inventarci qualcosa di nuovo perché queste realtà hanno bisogno di sostegno e noi abbiamo il dovere di “emozionare” le persone e coinvolgerle: grazia ai piacentini che si sono dimostrati più generosi di quanto la “vulgata” popolare dica di loro».

«15mila euro per noi sono una cifra importantissima – ha aggiunto Sergio Fuochi in rappresentanza dell'Hospice di Piacenza – ringrazio tutti, un gruppo che si mette insieme da 4 anni per fare del bene per chi ha necessità», un grazie anche da Paolo Bianchi di Asp Azalea per l'Hospice di Borgonovo: «Un regalo gradito perché l'attività dell'Hospice è molto onerosa. «Un bellissimo contributo, ammiro Valter e tutti coloro che hanno dato vita a questa iniziativa basata sulla solidarietà che non è solo un sentimento, ma un'azione, servita per aiutare le associazioni di volontariato» le parole di Giuseppe Colla, presidente CRI Piacenza. Infine, Giordano Maioli per Australian: «Siamo orgogliosi di aver rinnovato l'iniziativa e speriamo di farlo per altri anni».