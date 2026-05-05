L’accordo perfetto: Mariagloria e Marco dalla banda all’altare

Mariagloria Goccini e Marco Verzè non si sono solo incontrati. Si sono “ascoltati”. Uniti da una vita dedicata alla musica, hanno scoperto presto una profonda connessione, che andava ben oltre la capacità di leggere lo stesso spartito. Sabato scorso, nella cornice intima della chiesa di Bersano, la frazione di Besenzone dove vivono, hanno pronunciato il loro “sì”.

La loro è una storia scritta tra le note dei rispettivi corpi bandistici: Marco, da 29 anni colonna della “Amilcare Zanella” di Monticelli con la sua tromba, e Mariagloria, che da 21 anni indossa con orgoglio la divisa della “Magiostrina” di Cortemaggiore al clarinetto.