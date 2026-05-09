"Lampeggianti blu" in sella, traguardo di solidarietà

Sarà una giornata speciale quella che il Motoclub Lampeggianti Blu organizzerà per il prossimo 16 maggio, in collaborazione con Nordmeccanica e gli “Amici del Capitolo” e il patrocinio del Comune di Piacenza. Si partirà con la Motospiedata, tour tra le valli piacentine, per arrivare ai giardini Aonzo per una cena in compagnia. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'associazione Piacenza in Blu, che realizza progetti per il tempo libero rivolti a bambini, ragazzi e giovani adulti con disabilità, oltre a eventi di supporto per una trentina di famiglie.

«Nei nostri tre anni di attività piena, con gli eventi che abbiamo organizzato, sono stati raccolti quasi 10mila euro – ha spiegato il presidente dei Lampeggianti Blu Mauro – che sono andati a supportare le necessità del nostro Reparto di Pediatria e Neonatologia, l'Hospice di Borgonovo Val Tidone, l'Associazione La Ricerca per le comunità Luna Stellata-Stella del mattino, l’associazione Misericordia, la Parrocchia di S. Antonio, l'Associazione Sonia Tosi e l'Assofa, e quest'anno aggiungeremo all'elenco anche l'Amop. Per il quarto anno organizziamo questo evento per Piacenza in Blu: sabato 16 maggio si svolgerà questa giornata speciale, suddivisa in due momenti, il primo motociclistico dalle 15 con un tour sulle nostre colline tra Val Luretta e Val Tidone, che si concluderà dalle 18.30 insieme agli amici di Piacenza in Blu nel Centro Sportivo Aldo Aonzo di Via Bresciani, grazie anche alla rinnovata, stretta collaborazione con l'Associazione Amici Del Capitolo che gestisce la struttura».