Lancio del tocco davanti al Duomo. Fellegara: «Non perdete la vostra umanità»

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha festeggiato i suoi 269 neolaureati. Lo ha fatto durante la Graduation Ceremony, nel cuore della città: il duomo. Un festa, ma anche un giorno di “restituzione” all’intera comunità di tutto quel bagaglio di valori, ancor prima di conoscenze e competenze, che ognuno dei 269 ragazzi e ragazze ha ricevuto durante il percorso in Cattolica.

A tutti loro il prorettore vicario, Anna Maria Fellegara, ha augurato di "essere gentili, di affrontare il confronto con gentilezza ed empatia, pronti a mettervi di fianco dell'altro o dell’altra". "Con questa pratica di umanità – ha aggiunto - possiamo fare resistenza passiva alla guerra. Con la consapevolezza cioè di essere persone che, pur avendo competenze spiccate, non hanno perso la propria traccia di umanità". Prima ancora il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, li ha invitati a "non dimenticare chi ha messo a disposizione il proprio sapere e ve lo ha trasmesso". Una volta sciolta la tensione della cerimonia, sono volati i 269 tocchi a suggellare la fine di un percorso di studi e l'ingresso nel mondo.