L'arresto cardiaco e la rinascita, Mauro Prati a "Lo specchio di Piacenza"

Una vita dedicata agli altri, prima nei Vigili del Fuoco e poi come volontario Anpas. Ma il 12 settembre scorso Mauro Prati si è trovato dall’altra parte: un arresto cardiaco improvviso, una manciata di minuti decisivi e una persona accanto a lui capace di intervenire. Sua moglie Giusy.

È questa la storia al centro della puntata di Lo Specchio di Piacenza, in onda questa sera alle 21, condotta da Nicoletta Bracchi. In studio, come previsto dal format, ci sarà un solo ospite: Mauro Prati. Sarà lui a ripercorrere quella giornata e a raccontare cosa significa, per chi per una vita ha soccorso gli altri, diventare improvvisamente la persona da soccorrere.

Accanto alle sue parole, le fotografie che Mauro ha scelto per scandire il racconto. Ci saranno le immagini con Giusy, quelle della sua esperienza nei Vigili del Fuoco e nel volontariato ANPAS, gli interventi sul territorio e i momenti della sua vita prima e dopo quel 12 settembre.

E proprio attraverso quelle fotografie emergerà anche il ruolo di Giusy: la moglie che si è trovata davanti a un'emergenza e ha saputo reagire, utilizzando un defibrillatore. Una presenza importante nel racconto di Mauro.

La storia personale diventa così anche una riflessione sulla cultura del soccorso: sull'importanza di avere un DAE disponibile, sulla formazione e sulla necessità di essere pronti ad agire prima che qualcosa accada. Perché nei primi minuti, davanti a un arresto cardiaco, può davvero fare la differenza una persona che sa cosa fare.

Per Mauro, quel 12 settembre è diventato un nuovo punto di partenza, quasi un secondo compleanno. Una seconda vita che oggi racconta attraverso le immagini, i ricordi e le persone che gli sono state accanto.