«Abbiamo bisogno di una nuova sede. In quella attuale piove dal tetto e abbiamo subito un furto. Ho bussato a tante porte ma nessuno ci ha dato ascolto».

L’appello arriva da Alvaro Pedrocca, presidente della sezione di Piacenza dell’Associazione Arma Aeronautica, a margine della mostra “Il battito delle ali”, esposizione di reperti e divise d’epoca in corso nei locali del Circolo dell’Unione in piazza Cavalli fino a venerdì 19 novembre. Quella visibile è una parte del patrimonio di memorabilia che l’associazione conserva, sia nella sede all’ultimo piano della Casa del Combattente in piazza Casali sia in case e garage dei soci.