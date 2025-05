Le tre supersorelle di Carmiano Ines, la più longeva, ha 103 anni

L’aria di Carmiano sembra proprio fare bene alla salute e rendere longevi. Così almeno dimostrano le sorelle Zelandi: due di loro Ines e Mercede, hanno superato la soglia dei cento anni e la terza, Anna, quest’anno ne compirà 94. Sono nate e cresciute in questo angolo di collina vigolzonese e anche se vivono tra Carmiano e Piacenza, si rivedono spesso. Sempre nel giorno dei rispettivi compleanni. Così lo scorso 27 aprile hanno trascorso una giornata insieme per festeggiare i 103 anni di Ines, che all’anagrafe è Inez, forse per un errore di pronuncia o di trascrizione. Hanno fatto festa con una bella torta e un vaso di orchidee per regalo. Ines vive da oltre settant’anni a Piacenza e la figlia Laura si prende cura di lei, non facendole mancare la possibilità di incontrare le sorelle né altre occasioni di vita sociale, come la seduta con la parrucchiera. Fisicamente Ines è ancora sufficientemente autonoma e in casa si muove con il suo bastone. Per uscire ha bisogno di qualcuno che le garantisca un sostegno, ma riesce comunque a fare brevi passeggiate e a salire in auto. Una cosa che le piace molto è proprio fare giri in auto, anche lunghi: ogni domenica l’appuntamento fisso è a Carmiano dalla sorella e ogni estate va in vacanza al mare a Villarosa, in Abruzzo: attende di farvi ritorno nel prossimo mese di luglio.

«Non si lamenta mai» dice la figlia Laura. Del resto la vita l’ha temprata. Ha lavorato a lungo nell’Arsenale, prima come operaia (fabbricava gli involucri delle bombe destinati ad essere riempiti di esplosivo alla Pertite) e poi come cuoca e portinaia. Ma ha alle spalle poi l’esperienza come staffetta partigiana a rifornire di cibo agli uomini che erano sulle colline vigolzonesi, in bicicletta. Con l’avanzare degli anni non cambia la sua routine quotidiana, che prevede la lettura di “Libertà”, che ama sfogliare ogni giorno quasi sempre senza occhiali, e dei ricettari di cucina, da brava cuoca (come le due sorelle). E poi ci sono le preghiere a santa Rita da Cascia, cui è sempre stata devota e cui fece la promessa di donare una statua alla chiesa di Carmiano se la sua famiglia si fosse salvata dalla guerra. La santa l’ha ascoltata e Ines ha acquistato la piccola statua.

«Mi piacerebbe - dice - che fosse sempre esposta nella chiesa di Carmiano e non solo il 22 maggio, giorno dedicato alla santa». Il cuore di Ines batte forte quando vede i suoi tre nipoti Riccardo, Fabio ed Edoardo, figli di Laura, che ha cresciuto sempre pronta ad esaudire ogni loro richiesta di cucinare manicaretti. Loro ricambiano il suo amore con tutto l’affetto possibile. Domenica le dedicheranno un momento di festa in famiglia. I prossimi compleanni da festeggiare saranno quelli delle sorelle Mercede e Anna, entrambi in giugno: per Mercede saranno 102 anni, mentre per Anna 94. Erano sette tra fratelli e sorelle e sono rimaste in tre, capaci di offrire un esempio di forza e tenacia.